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Клайпедская полиция просит о помощи в расследовании обстоятельств ДТП.
ДТП в Клайпеде: поврежденный автомобиль найден на окраине города, а запчасти - в других местах
© Klaipėdos aps. VPK

Полиция информирует, что 25 января, в 1.40 ч. на ул. Лепу, в Клайпеде, около знака на въезде в город, был обнаружен автомобиль Volkswagen Golf, у машины была разбита передняя часть.

Позже у поворота в деревню Радайляй обнаружили поврежденный дорожный знак. Рядом с заграждением лежали запчасти от машины, подозревают – того же Volkswagen Golf.

Обломки разных частей машины и номер Volkswagen Golf были обнаружены на проспекте Балтиёс и на Шилутском шоссе в Клайпеде.

Всех, кто располагает ценной информацией об этих ДТП, полиция просит связаться по номеру 8 700 61173 или эл. почте: edita.mikalauskaite@policija.lt

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