Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что около 16 ч. поступила информация о том, что в ДТП попали военные.

По предварительным данным, военная техника съехала с дороги и перевернулась, а легковой автомобиль оказался на газоне.

По данным пожарных-спасателей, никто не был зажат.

Delfi выяснил, что столкнулись 4 транспортных средства: 3 военных транспортных средства и один легковой автомобиль. В ДТП пострадали 7 военных.

Полиция сообщила, что легковой автомобиль Audi A4 ехал по главной дороге и собирался повернуть налево, а ехавшие за ним военные слишком поздно отреагировали и произошло ДТП.

Сообщается, что одно военное транспортное средство, чтобы избежать столкновения, съехало с дороги и перевернулось на бок.

По предварительным данным, в машине находились военные. В больницу доставили 7 пострадавших, опасность их жизни не угрожает.

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