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23 декабря, в 21.35 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, на ул. Калвос в деревне Шленава после ДТП в автомобиле был зажат человек.
Пожарные-спасатели вызволили пострадавшего пассажира (1999 г.р.) с помощью специального оборудования.
Пострадавшего передали в руки врачей.
По сведениям полиции, водитель (1992 г.р.) Audi A4 был пьян (2,02 промилле). В больницу увезли и водителя и пассажира.
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