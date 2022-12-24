ДТП в Каунасском районе – в автомобиле был зажат человек

Скопировать ссылку ДТП в Каунасском районе – в автомобиле был зажат человек

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23 декабря, в 21.35 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, на ул. Калвос в деревне Шленава после ДТП в автомобиле был зажат человек.