По предварительным данным, 10 сентября, в 20.18 ч., в Каунасском районе, в деревне Лелервишкяй столкнулись легковой автомобиль, которым управляла женщина (2000 г.р.) и четырехколесный мотоцикл, за рулем которого был мужчина (1970 г.р.), на мотоцикле ехала и пассажирка (личность устанавливается).
В ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Пассажирку реанимировали врачи скорой, но тщетно, ее жизнь угасла.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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