aA
Департамент полиции информировал, что в Каунасском районе произошло трагическое происшествие. Сообщается о гибели людей.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, 10 сентября, в 20.18 ч., в Каунасском районе, в деревне Лелервишкяй столкнулись легковой автомобиль, которым управляла женщина (2000 г.р.) и четырехколесный мотоцикл, за рулем которого был мужчина (1970 г.р.), на мотоцикле ехала и пассажирка (личность устанавливается).

В ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Пассажирку реанимировали врачи скорой, но тщетно, ее жизнь угасла.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Депутаты предлагают ввести льготный НДС для бытовых потребителей электричества

Депутаты предлагают ввести льготный НДС в размере 9% до...

В воскресенье солнечно будет лишь в одном регионе Литвы

В воскресенье в Литву с юга придет зона высокого...

Сбывается самый мрачный сценарий: Литва попала в яму, какой не было 20 лет (1)

Рождаемость в Литве сильно снизилась. Сообщается, что...

В 1/8 финала Евробаскета Литва проиграла Испании и едет домой

Второй раз подряд Чемпионат Европы завершается для...

В Литву идет нищета: у большого числа жителей нет даже 380 евро на непредвиденные расходы (2)

Чем дальше , тем больше появляется признаков...