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Читатель портала Kas vyksta Kaune снял на видео ДТП - на ул. К.Петрауско, в Каунасе, автомобиль сбил женщину и уехал с места происшествия, не остановившись.

"На ул. К.Петрауско, на пешеходном переходе была сбита женщина, водитель с места ДТП уехал. Вот видео, сделанное видеорегистратором. Запись передана полиции, женщина, по имеющимся у меня данным, в больнице, после происшествия она оставалась в сознании. Я надеюсь, виновника найдут. Может, публичность заставит виновника самого прийти в полицию", – писал читатель портала.

На видео видно, что через дорогу идет женщина, но водитель Volkswagen Golf, который едет по первой полосе, даже не пытается тормозить.

Видимо, он заметил пешехода в последнее мгновение и свернул вправо заехал на тротуар.

Однако дальнейшие действия водителей потрясли всех очевидцев. Вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшей, водитель жмет на газ и уезжает. К женщине на помощь спешат водители других авто, они вызывают скорую.

Такие действия водителя Volkswagen Golf вызвали возмущение. Видео стала распространять и Литовская ассоциация пешеходов, члены которой надеются, что виновник будет найден. Фрагментами видео делятся и в социальных сетях.

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