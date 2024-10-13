ДТП в центре Вильнюса: произошло серьезное столкновение троллейбуса и автомобиля

По данным полиции, в 20.55 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе недалеко от Зеленого моста столкнулись два транспортных средства – троллейбус и легковой автомобиль.
На место происшествия выезжала полиция, врачи скорой и пожарные-спасатели.
На месте выяснилось, что в автомобиле зажаты два человека. Врачи скорой увезли их в больницу. Пострадали пассажирка и водитель легковушки.
По данным полиции, вероятно, легковой автомобиль выехал на перекресток на красный свет.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.