ДТП в Аникщяйском районе: в больницу попали 6 человек, один не выжил

Департамент полиции сказал, что 24 апреля, в 12.13 ч. в Аникщяйском районе, в деревне Шейминишкяй, на дороге Аникщяй-Каварскас столкнулись два легковых автомобиля.

В ДТП пострадали 6 человек, которые были доставлены в больницу. В 14 ч. сообщили, что 72-летняя пассажирка скончалась в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняются.