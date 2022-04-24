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В ДТП в Аникщяйском районе пострадали 6 человекr. По данным полиции, пожилая женщина скончалась.
ДТП в Аникщяйском районе: в больницу попали 6 человек, один не выжил
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

Департамент полиции сказал, что 24 апреля, в 12.13 ч. в Аникщяйском районе, в деревне Шейминишкяй, на дороге Аникщяй-Каварскас столкнулись два легковых автомобиля.

В ДТП пострадали 6 человек, которые были доставлены в больницу. В 14 ч. сообщили, что 72-летняя пассажирка скончалась в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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