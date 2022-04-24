ДТП в Аникщяйском районе: в больницу попали 6 человек, один не выжил

Департамент полиции сказал, что 24 апреля, в 12.13 ч. в Аникщяйском районе, в деревне Шейминишкяй, на дороге Аникщяй-Каварскас столкнулись два легковых автомобиля.
В ДТП пострадали 6 человек, которые были доставлены в больницу. В 14 ч. сообщили, что 72-летняя пассажирка скончалась в больнице.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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