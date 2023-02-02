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Полиция информирует, что в Аникщяйском районе произошло серьезное ДТП. Погибла пассажирка.
ДТП в Аникщяйском районе: столкнулись BMW и Audi, погибла женщина
© Utenos apskr.VPK

По предварительным данным, 2 февраля, в 8.58 ч., в полицию сообщили, что на дороге Аникщяй-Трошкунай-Паневежис, автомобиль Audi A4, которым управлял мужчина (1960 г.р.) столкнулся с ехавшим ему навстречу автомобилем BMW (водитель - мужчина 1993 г.р.).

В результате столкновения погибла пассажирка (1967 г.р.) Audi A4 и травмы получил пассажир (1967 г.р.) Audi A4, которого доставили в Паневежскую больницу.

По предварительным данным, водители обоих автомобилей были трезвыми.

Точные обстоятельства ДТП выяснят в ходе расследования.

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