ДТП с участием автобуса Калининград — Рига: против водителя выдвинуты подозрения

Автобус, следовавший из Калининграда в Ригу, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии получили травмы 25 человек.

„Против водителя автобуса выдвинуты подозрения. Он допрошен и отпущен. Продолжаются процессуальные действия“, - сообщила главный представитель комиссариата полиции Мариямпольского района Гинтаре Навицкайте новостному агентству ELTA.

Подозрения предъявлены по статье Уголовного кодекса Литвы о совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был причинен существенный вред здоровью других лиц.