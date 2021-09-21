Камеры Delfi зафиксировали большой утренний поток на ул. Гележинё Вилко. Все автомобили движутся в обычном порядке, вдруг в самой левой полосе движение замирает, не все успевают на это отреагировать. Сначала сталкиваются два автомобиля.

Третьему водителю, кажется, сначала удалось остановить авто, но тут в него врезался ехавший сзади, вскоре в ДТ попали семь автомобилей. Восьмой водитель, к счастью, успел вывернуть руль и оказался между столкнувшимися машинами и ограждением.

"Казалось бы, обыкновенное ДТП, но я на работу ехал час. Кошмар", – рассказал очевидец происшествия.

Эксперты отмечают, что от таких ДТП защищает только соблюдение безопасной дистанции и внимательность. Часто водители в заторе хватаются за телефоны. Но в такой ситуации стоит на мгновение потерять бдительность, как потеряешь контроль над ситуацией и может случиться непоправимое.