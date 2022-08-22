ДТП с летальным исходом в Паневежисе: погиб водитель мопеда

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В Паневежисе мужчина на мопеде врезался в бордюр. Водитель скончался на месте.
ДТП произошло на ул. Палюнишкё. В полицию о несчастье сообщили в 11.30 ч.
По предварительным данным, мопед врезался в бордюр.
Скончался водитель (1977 г.р.).
На мест происшествия работает полиция.
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