ДТП Porsche на дороге Via Baltica: автомобиль съехал в кювет, пьяные пассажиры лежали в траве

В понедельник утром читатели Delfi зафиксировали странное поведение экипажа Porsche.
Очевидцы информировали, что утром на дороге Каунас-Паневежис (недалеко от въезда в Паневежис) произошло ДТП, вокруг машины ходили пьяные люди, шел дым.
„Водитель, который увидел, что мы остановились, чтобы вызвать помощь, побежал в кусты. Пассажир, сидевший впереди, сказал, что машиной управлял„пацан из Мариямполе“, – сказал читатель портала.
Он сказал, что в Porsche ехали четыре человека.
Портал 15min.lt сообщает, что машина ехала на скорости 280 км/ч.
По данным Паневежской полиции, ДТП произошло в 8.40 ч., в деревне Шилайчай.
„Трое пассажиров: нетрезвый (2,80 промилле) мужчина (1972 г.р.) и нетрезвый (2,80 промилле) мужчина (1976 г.р.) и нетрезвый (степень опьянения не установлена) мужчина (1980 г.р.) были госпитализированы“, – указала полиция.
Полиция ищет водителя автомобиля.