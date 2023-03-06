aA
На Западной объездной дороге на пути в сторону рынка Гарюнай, в третьей полосе столкнулись автомобили. Машины серьезно повреждены, к счастью, люди не пострадали.
Kamštis Vilniaus mieste nuotr.
Kamštis Vilniaus mieste nuotr.

Вильнюсской полиции о ДТП сообщили утром, в 9.05 ч.

По предварительным данным, люди не пострадали, помощь врачей не потребовалась. Машины после столкновения не смогли уехать своим ходом, поскольку у них отвалились колеса.

Пока ждали эвакуаторы, на месте происшествия дежурила полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Весь список: в 26 муниципалитетах Литвы мэры были выбраны уже в первом туре

В 26 самоуправлениях Литвы мэров выбрали уже в первом...

rinkimai Vytautas Bruveris, Virgis Valentinavičius

Эфир Delfi: как выбирали и кого выбрали в Литве?

В Литве подводят итоги голосования на выборах мэров и в...

Наибольшее количество мандатов в муниципальных советах Литвы получат социал-демократы и консерваторы Обновлено 11:22

Состоявшиеся в воскресенье выборы мэров и в...

В Вильнюсе планируют переименовать литературный музей им. Александра Пушкина

Горсовет Вильнюсского муниципалитета на следующей...

Лидер либералов: не рассчитывали, что один срок полномочий позволит вернуться с таким успехом

Председатель Движения либералов , спикер парламента...