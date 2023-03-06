Вильнюсской полиции о ДТП сообщили утром, в 9.05 ч.

По предварительным данным, люди не пострадали, помощь врачей не потребовалась. Машины после столкновения не смогли уехать своим ходом, поскольку у них отвалились колеса.

Пока ждали эвакуаторы, на месте происшествия дежурила полиция.