aA
На Западной объездной дороге на пути в сторону рынка Гарюнай, в третьей полосе столкнулись автомобили. Машины серьезно повреждены, к счастью, люди не пострадали.
Вильнюсской полиции о ДТП сообщили утром, в 9.05 ч.
По предварительным данным, люди не пострадали, помощь врачей не потребовалась. Машины после столкновения не смогли уехать своим ходом, поскольку у них отвалились колеса.
Пока ждали эвакуаторы, на месте происшествия дежурила полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Весь список: в 26 муниципалитетах Литвы мэры были выбраны уже в первом туре
В 26 самоуправлениях Литвы мэров выбрали уже в первом...
Эфир Delfi: как выбирали и кого выбрали в Литве?
В Литве подводят итоги голосования на выборах мэров и в...
Наибольшее количество мандатов в муниципальных советах Литвы получат социал-демократы и консерваторы Обновлено 11:22
Состоявшиеся в воскресенье выборы мэров и в...
В Вильнюсе планируют переименовать литературный музей им. Александра Пушкина
Горсовет Вильнюсского муниципалитета на следующей...
Лидер либералов: не рассчитывали, что один срок полномочий позволит вернуться с таким успехом
Председатель Движения либералов , спикер парламента...