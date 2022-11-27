ДТП на Западной объездной дороге в Вильнюсе: перевернулся BMW, зажата женщина

О ДТП сообщили 27 ноября, в 12.35 ч.
По предварительным данным, зажатая в машине женщина была жива.
Выяснилось, что ДТП не было таким страшным, как казалось после сообщения о нем.
Помощь пожарных-спасателей не потребовалась. По предварительным данным, водитель BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Потом автомобиль съехал около 5 м по холму.
Врачи скорой увезли водителя в больницу.
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