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ДТП произошло на пути в сторону Гарюнай, около ул. Фабийонишкю и Хельсинкё.
ДТП на Западной объездной дороге в Вильнюсе: перевернулся BMW, зажата женщина
© DELFI / Orestas Gurevičius

О ДТП сообщили 27 ноября, в 12.35 ч.

По предварительным данным, зажатая в машине женщина была жива.

Выяснилось, что ДТП не было таким страшным, как казалось после сообщения о нем.

Помощь пожарных-спасателей не потребовалась. По предварительным данным, водитель BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Потом автомобиль съехал около 5 м по холму.

Врачи скорой увезли водителя в больницу.

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