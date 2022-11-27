ДТП на Западной объездной дороге в Вильнюсе: перевернулся BMW, зажата женщина

О ДТП сообщили 27 ноября, в 12.35 ч.

По предварительным данным, зажатая в машине женщина была жива.

Выяснилось, что ДТП не было таким страшным, как казалось после сообщения о нем.

Помощь пожарных-спасателей не потребовалась. По предварительным данным, водитель BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Потом автомобиль съехал около 5 м по холму.

Врачи скорой увезли водителя в больницу.