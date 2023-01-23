ДТП на Западной объездной дороге парализовало движение

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В понедельник рано утром на Западной объездной дороге в Вильнюсе произошло ДТП. Водители, ехавшие из Пилайте застряли в заторе.
По данным полиции ДТП произошло в 6.30 ч. недалеко от перекрестка с ул. Гудялю автомобиль Toyota Rav 4 врезался в заграждения.
Водителю потребовалась помощь врачей. Мужчина сам сообщил о ДТП по номеру 112.
Из-за ДТП образовался огромный затор.
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