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В понедельник рано утром на Западной объездной дороге в Вильнюсе произошло ДТП. Водители, ехавшие из Пилайте застряли в заторе.
ДТП на Западной объездной дороге парализовало движение
© DELFI

По данным полиции ДТП произошло в 6.30 ч. недалеко от перекрестка с ул. Гудялю автомобиль Toyota Rav 4 врезался в заграждения.

Водителю потребовалась помощь врачей. Мужчина сам сообщил о ДТП по номеру 112.

Из-за ДТП образовался огромный затор.

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