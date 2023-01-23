ДТП на Западной объездной дороге парализовало движение

По данным полиции ДТП произошло в 6.30 ч. недалеко от перекрестка с ул. Гудялю автомобиль Toyota Rav 4 врезался в заграждения.

Водителю потребовалась помощь врачей. Мужчина сам сообщил о ДТП по номеру 112.

Из-за ДТП образовался огромный затор.