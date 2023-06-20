ДТП на Via Balticа: сообщается о пострадавших водителях

Представитель полиции Мариямпольского округа Ева Ринкявичюте сказала, что по дороге в Польшу столкнулись целых четыре тягача.
ДТП произошло, когда один из тягачей тормозил перед ремонтируемым участком дороги. Другие тягачи не соблюдали безопасное расстояние и врезались друг в друга. Пострадали 2 водителя, их увезли в Мариямпольскую больницу.
Из-за ДТП закрыта дорога.
На место происшествия приехала полиция, она направляет машины в объезд.
Это второе ДТП на этой магистрали за сегодня.
Чуть ранее около деревни Кумелёнис из-за невнимательности водителя с дороги съехал тягач. Водитель - гражданин Эстонии - был трезвым. Он не пострадал.
Тягач из кювета пытались вытащить дорожные рабочие с помощью своей техники. Однако сделать это не удалось, пришлось вызывать специальный эвакуатор.