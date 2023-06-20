20 июня 2023 г. 17:37

ДТП на Via Balticа: сообщается о пострадавших водителях

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

20 июня, в 16.07 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в деревне Пасудуоне (Мариямпольский район), на дороге A5, столкнулись тягачи, в одном из них зажат водитель.

Представитель полиции Мариямпольского округа Ева Ринкявичюте сказала, что по дороге в Польшу столкнулись целых четыре тягача.

ДТП произошло, когда один из тягачей тормозил перед ремонтируемым участком дороги. Другие тягачи не соблюдали безопасное расстояние и врезались друг в друга. Пострадали 2 водителя, их увезли в Мариямпольскую больницу.

Из-за ДТП закрыта дорога.

На место происшествия приехала полиция, она направляет машины в объезд.

Это второе ДТП на этой магистрали за сегодня.

Чуть ранее около деревни Кумелёнис из-за невнимательности водителя с дороги съехал тягач. Водитель - гражданин Эстонии - был трезвым. Он не пострадал.

Тягач из кювета пытались вытащить дорожные рабочие с помощью своей техники. Однако сделать это не удалось, пришлось вызывать специальный эвакуатор.

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