Сообщение о ДТП поступило в 8.19 ч. По предварительным данным, столкнулись автомобили Volkswagen и Subaru.

Звонивший сказал, что в помощи нуждается пожилой мужчина, он не отвечает на вопросы, ничего не говорит.

На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Из-за ДТП в часы утреннего пика образовались большие заторы.