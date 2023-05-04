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В Вильнюсе на перекрестке ул. Карейвю и Калварию произошло ДТП, которое парализовало движение. Образовались огромные заторы.
Judu.lt nuotraukos
Judu.lt nuotraukos

Сообщение о ДТП поступило в 8.19 ч. По предварительным данным, столкнулись автомобили Volkswagen и Subaru.

Звонивший сказал, что в помощи нуждается пожилой мужчина, он не отвечает на вопросы, ничего не говорит.

На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Из-за ДТП в часы утреннего пика образовались большие заторы.

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