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В ночь на четверг в Вильнюсском районе на скользкой дороге произошло ДТП - автомобиль потерял управление и врезался во внедорожник. Звонившая женщина сообщала, что есть люди, которые зажаты в машине.
ДТП на Неменчинском шоссе: один автомобиль загорелся, пострадали два человека
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По данным полиции, ДТП произошло 5 января, в 4.25 ч. Сообщалось, что на Неменчинском шоссе, около поворота на ул. Антавилю столкнулись Škoda и Volvo XC90. Была зажата женщина.

На место происшествия выехала полиция, врачи скорой и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, водитель Škoda на скользкой дороге не справилась с управлением и врезалась в ехавший по встречной полосе внедорожник Volvo. После удара загорелся двигатель Volvo.

Выяснилось, что никто не был зажат, однако пострадали два человека, ехавшие в автомобиле Škoda, их доставили в больницу.

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