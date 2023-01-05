ДТП на Неменчинском шоссе: один автомобиль загорелся, пострадали два человека

По данным полиции, ДТП произошло 5 января, в 4.25 ч. Сообщалось, что на Неменчинском шоссе, около поворота на ул. Антавилю столкнулись Škoda и Volvo XC90. Была зажата женщина.

На место происшествия выехала полиция, врачи скорой и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, водитель Škoda на скользкой дороге не справилась с управлением и врезалась в ехавший по встречной полосе внедорожник Volvo. После удара загорелся двигатель Volvo.

Выяснилось, что никто не был зажат, однако пострадали два человека, ехавшие в автомобиле Škoda, их доставили в больницу.