ДТП на магистрали A1 – под Вильнюсом перевернулся автовоз

ДТП произошло в 21.27 ч. На прицепе находился автомобиль Mercedes-Benz.
Автовозом управлял гражданин Украины. Он был трезвым. Водитель сказал журналисту Delfi, что прицеп внезапно стало бросать по дороге. Вероятно, лопнуло колесо. Прицеп врезался в столб. Прицеп с Mercedes-Benz перевернулся на бок.
По словам водителя, Mercedes-Benz везли на прицепе из-за поломки двигателя.
Из-за ДТП было остановлено движение в сторону Вильнюса, машины направляли в объезд через Григишкес.
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