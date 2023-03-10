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По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге А5, в Мариямпольском районе, на ул. Еуропос произошло лобовое столкновение внедорожника и тягача.
Kur stovi policija Marijampolėje nuotr.
Kur stovi policija Marijampolėje nuotr.

ДТП произошло в 13.50 ч. на пути от Мариямполе в сторону Калварии.

Пожарные-спасатели сообщили, что в Mercedes-Benz были зажаты беременная женщина и мужчина. Обоих освободили и передали в руки врачей.

По данным мариямпольской полиции, все участники ДТП – иностранцы. ДТП произошло, когда ехавший в сторону Каунаса тягач Volvo стал скользить и выехал на встречную полосу.

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