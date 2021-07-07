ДТП на дороге Шяуляй-Паланга, есть пострадавшие

В среду, после 10 ч., по номеру 112 поступило сообщение о ДТП у деревни Иркиняй, звонивший сказал, что пострадал один человек.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала Delfi.lt, что пожарные освободили водителя легковушки, который оказался под обломками. Его передали в руки врачей. Помощь потребовалась и пассажиру легковушки, который из машины выбрался сам.

Водитель тягача не пострадал.