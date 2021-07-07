ДТП на дороге Шяуляй-Паланга, есть пострадавшие

В среду, после 10 ч., по номеру 112 поступило сообщение о ДТП у деревни Иркиняй, звонивший сказал, что пострадал один человек.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала Delfi.lt, что пожарные освободили водителя легковушки, который оказался под обломками. Его передали в руки врачей. Помощь потребовалась и пассажиру легковушки, который из машины выбрался сам.
Водитель тягача не пострадал.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер отмечает опасную тенденцию: может начаться быстрый рост числа новых случаев
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает...
Премьер-министр Литвы: на границе установят дополнительный физический барьер, привлекут армию (23)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...
В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах многоквартирных домов (75)
В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах...
Кризис мигрантов за кадром: в час Х им сказали покинуть Беларусь и показали, куда идти (42)
Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас...
Вильнюс представил адреса зданий, в которых могут принять нелегальных мигрантов не больше 250 человек (7)
После того как Министерство внутренних дел Литвы...