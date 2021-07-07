aA
На дороге Шяуляй-Паланга столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Из-под обломков легковушки пострадавшего извлекали пожарные-спасатели. Из-за ДТП ограничено движение на части дороги Тельшяй-Плунге.
ДТП на дороге Шяуляй-Паланга, есть пострадавшие
© Facebook

В среду, после 10 ч., по номеру 112 поступило сообщение о ДТП у деревни Иркиняй, звонивший сказал, что пострадал один человек.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала Delfi.lt, что пожарные освободили водителя легковушки, который оказался под обломками. Его передали в руки врачей. Помощь потребовалась и пассажиру легковушки, который из машины выбрался сам.

Водитель тягача не пострадал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер отмечает опасную тенденцию: может начаться быстрый рост числа новых случаев

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает...

Премьер-министр Литвы: на границе установят дополнительный физический барьер, привлекут армию (23)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...

В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах многоквартирных домов (75)

В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах...

Кризис мигрантов за кадром: в час Х им сказали покинуть Беларусь и показали, куда идти (42)

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас...

Вильнюс представил адреса зданий, в которых могут принять нелегальных мигрантов  не больше 250 человек (7)

После того как Министерство внутренних дел Литвы...