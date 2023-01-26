Драка в школе Вильнюсского района – один ученик госпитализирован

Об этом в полицию 25 января сообщила медсестра Сантаришкской больницы. 14-летнего привезли в больницу около 19 ч.

Ребенок рассказал, что около 15 ч. того же дня его избил в школе другой ученик.

Мальчика положили в больницу.

Полиция начала расследование.