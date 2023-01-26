Драка в школе Вильнюсского района – один ученик госпитализирован

aA
В школе Вильнюсского района избит 14-летний ребенок. Он получил травму головы.
Об этом в полицию 25 января сообщила медсестра Сантаришкской больницы. 14-летнего привезли в больницу около 19 ч.
Ребенок рассказал, что около 15 ч. того же дня его избил в школе другой ученик.
Мальчика положили в больницу.
Полиция начала расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Читатели портала рассказали о высоких ценах: дешевле заказывать доставку из Латвии
В последнее время в Литве значительно подорожали...
Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком
С событиями 26 января в выпуске новостей знакомит Анжела...
Европарламентарий Раса Юкнявичене: не все верят, но я верю, что Россия может стать другим государством
"Не все верят, что Россия сможет стать другим...
В Вильнюсе в четверг прогнозируют сильный снег
Вильнюсская муниципальная компания Grinda в фейсбуке...
Министр культуры Литвы: русским произведениям в литовских театрах должен быть объявлен ментальный карантин
В репертуаре Клайпедского драматического театра по...