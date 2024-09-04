2024.09.04 15:35

Дорожная полиция преследовала угнанный автомобиль – одного из беглецов поймали в болоте

 
ru.DELFI.lt

В среду Вильнюсская дорожная полиция участвовала в преследовании угнанного автомобиля. Экипаж автомобиля, кроме того, подозревали в краже горючего.

Полиция информировала, что в 14.14 ч. на дороге Тракай-Электренай полицейским не подчинился и не остановился водитель VW Golf. Преследование завершилось достаточно быстро – в Вевисе, на ул. Вильняус, беглецы бросили автомобили и пустились наутек пешком.

Полиция задержала одного беглеца, а второй залез в болото и не выходил. Полиция вызвала пожарных-спасателей.

Во время проверки выяснилось, что автомобиль VW Golf угнан, а его экипаж подозревают в краже горючего.

Полиция заподозрила, что в машине могут быть наркотики. На место происшествие вызвали специалиста со служебной собакой.

На месте происшествия работает полиция.

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