Дорожная полиция преследовала угнанный автомобиль – одного из беглецов поймали в болоте

Полиция информировала, что в 14.14 ч. на дороге Тракай-Электренай полицейским не подчинился и не остановился водитель VW Golf. Преследование завершилось достаточно быстро – в Вевисе, на ул. Вильняус, беглецы бросили автомобили и пустились наутек пешком.

Полиция задержала одного беглеца, а второй залез в болото и не выходил. Полиция вызвала пожарных-спасателей.

Во время проверки выяснилось, что автомобиль VW Golf угнан, а его экипаж подозревают в краже горючего.

Полиция заподозрила, что в машине могут быть наркотики. На место происшествие вызвали специалиста со служебной собакой.