Дорога А1 Вильнюс-Каунас покрыта льдом, сообщается о массовых ДТП

"Вильнюс - Каунас. Голый лед. Едем на скорости 50 км/ч. Идел ледяной дождь... На участке в несколько километров насчитал 8 ДТП", – сообщил водитель, ехавший по дороге A1.
Представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене информирует, что в 7.10 ч. около Румшишкес столкнулись 15-20 автомобилей. Движение регулирует полиция, свободна одна полоса. Пострадал один водитель (1984 г.р.).
В 7.24 ч. около Жежмаряй с дороги съехал автомобиль VW. Пострадала пассажирка (1963 г.р.), она доставлена в больницу.
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