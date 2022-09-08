Дом "на пороховой бочке": саперы "Араса" обнаружили большое количество тротила

По данным Департамента полиции, сообщение поступило в 18 ч. 7 сентября. На место происшествия выехали саперы антитеррористического отряда "Арас". Они нашли 26 брикетов тротила по 200 г и один 400-граммовый брикет. Там же было обнаружено 11 м огнепроводного шнура и 4 имитационных снаряда.

По данным экспертов, при взрыве 1 г тротила разрушения грозят в радиусе 1 м, а 1 кг – около 1 км.

Ведется расследование пи факту незаконного хранения взрывчатых веществ.