До сих пор не найден хозяин затонувшей в Каунасском водохранилище яхты

По данным Каунасской службы пожарной безопасности и спасения, 29 февраля, в 14.30 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Р.Калантос, у причала затонуло судно. Звонивший сказал, что в Каунасском водохранилище, недалеко от дома престарелых на воде видны пятна мазута. По данным звонившего, судно затонуло около нелегального причала, недалеко от яхтклуба.

На место приезжал водолаз, который, опустившись под воду, выяснил название яхты передал информацию инспектору службы охраны окружающей среды. Инспекторы обратились в отдел судоходства Морского департамента Литовской администрации безопасности транспорта, чтобы выяснить, кому принадлежит яхта Farandole. Кроме того, выясняли, кому принадлежит пристань.

Выяснилось, что яхта не была зарегистрирована.

Инспекторы продолжают поиски хозяина яхты. Если его не найдут, яхту должен будет поднять на поверхность Каунасский муниципалитет.