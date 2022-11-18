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В четверг вечером на участке Вевис-Жасляй грузовой поезд столкнулся со специальной техникой, предназначенной для ремонта железной дороги. Во время аварии люди не пострадали. Во время происшествия была повреждена контактная сеть, поэтому полностью остановлено движение поездов на маршрутах Вильнюс-Каунас-Вильнюс и Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс.

Пришлось устранять последствия аварии, менять опору контактной сети. На месте аварии работало много рабочих, делали все возможное для восстановления движения поездов в кратчайшие сроки.

После обеда в пятницу движение поездов возобновилось, однако сообщалось, что поезда пока курсируют с опозданием (до 60 минут).

В общей сложности были отозваны 17 рейсов на вышеуказанных маршрутах, пассажиров перевозили на автобусах.

Новейшую информацию о движении поездов можно найти на сайте компании LTG Link.

"Приносим клиентам извинения за возможные неудобства", - пишет компания.

Компания LTG Infra ведет расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.

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