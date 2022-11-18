Пришлось устранять последствия аварии, менять опору контактной сети. На месте аварии работало много рабочих, делали все возможное для восстановления движения поездов в кратчайшие сроки.
После обеда в пятницу движение поездов возобновилось, однако сообщалось, что поезда пока курсируют с опозданием (до 60 минут).
В общей сложности были отозваны 17 рейсов на вышеуказанных маршрутах, пассажиров перевозили на автобусах.
Новейшую информацию о движении поездов можно найти на сайте компании LTG Link.
"Приносим клиентам извинения за возможные неудобства", - пишет компания.
Компания LTG Infra ведет расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.
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