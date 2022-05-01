Директора оркестра МВД подозревают в избиении жены, супруги задержаны

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30 апреля, в 22 ч., в Утенском районе, в деревне Судейкяй, в комнате дачного домика, директор духового оркестра МВД ЛР, мужчина 1973 г.р., как подозревают, ударил рукой свою супругу 1974 г.р. и душил ее, нанеся физическую боль.