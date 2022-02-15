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14 февраля, в 14.19 ч., в Шедуве (Радвилишкский районе), на 41-м км дороги Паневежис-Шяуляй, автомобиль Toyota Yaris, которым управляла молодая женщина (1998 г.р.), выезжая со второстепенной дороги столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем Mercedes Benz Sprinter, которым управлял автомобиль (1987 г.р.).
В ДТП погибла пассажирка (1957 г.р.) Toyota Yaris и пострадали водитель и пассажирки (1978 и 2005 г.р.), они были госпитализированы.
Начато расследование.
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