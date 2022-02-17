Дерево упало на автомобиль, погибли два человека

Пожарные спасатели подтвердили Delfi, что были зажаты три человека. Одного из них, разрезав автомобиль, передали врачам, двое были мертвы.

Погибли 40-летний мужчина и его 35-летняя жена, которая сидела рядом с мужем впереди, на пассажирском сидении. Тяжелые травмы получил 20-летний молодой человек, сидевший сзади.

По данным телеканала LNK, осиротели пятеро детей погибших.

Ведется расследование.