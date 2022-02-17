aA
17 февраля, в 12.47 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Вилкавишкис–Мариямполе, около деревни Гижай, на автомобиль Ford Galaxy упало дерево. В автомобиле были зажаты люди.
Дерево упало на автомобиль, погибли два человека
© Facebook

Пожарные спасатели подтвердили Delfi, что были зажаты три человека. Одного из них, разрезав автомобиль, передали врачам, двое были мертвы.

Погибли 40-летний мужчина и его 35-летняя жена, которая сидела рядом с мужем впереди, на пассажирском сидении. Тяжелые травмы получил 20-летний молодой человек, сидевший сзади.

По данным телеканала LNK, осиротели пятеро детей погибших.

Ведется расследование.

Дерево упало на автомобиль, погибли два человека
© Facebook

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: nekalta klaida parūpino visiškai nejuokingą cirką be pinigų

Delfi Plius Michelle Cortez

Ekspertai: COVID-19 dar paruoš labai nemalonių staigmenų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Delfi Plius Edgaras Savickas

Kur keliauja gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos: tyrimas parodė skirtingas bendrovių taikomas strategijas

Delfi Plius Edita Rouge

Intymaus indų gyvenimo patirtis: tikroji Kamasutros paskirtis ir įpročiai, kurie mums ir patiktų, ir priverstų susiimti už galvos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Vyrų ir moterų intymių zonų depiliacija: įdomiausios tendencijos ir kiti būdai, kaip pasigražinti

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Vakarai jau 75 metus nesugeba pasimokyti iš savo klaidų: Putinas tą supranta, todėl vis grasina „kažką“ padarysiąs

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

TOP новостей

Салоны красоты не исключают дальнейшего роста цен на услуги (5)

По данным платформы Treatwell , после упразднения "паспорта...

Большая война, или "великое стояние". К чему готовится Украина? (52)

16 февраля было "назначено" датой российского вторжения...

"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина (20)

16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали...

Врачи больше не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида (2)

С этой недели семейные врачи не будут отмечать в...

После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия (38)

После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не...