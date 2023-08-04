04 августа 2023 г. 10:47

Департамент таможни: в Литву из Беларуси не допустили ввоз почти 3 килограммов лекарств

 
ELTA
ru.DELFI.lt
VSAT nuotr.
VSAT nuotr.
ФОТО: DELFI montažas
В начале недели на КПП "Шальчининкай" выявлено два случая попытки ввоза лекарств из Беларуси в Литву – таможенники задержали почти 3 кг лекарственных препаратов.

По данным Департамента таможни, гражданка Беларуси, прибывшая на KПП "Шальчининкай" пешком, во время таможенного досмотра устно заявила, что у нее нет запрещенных или ограниченных товаров.

После того как таможенники подсчитали количество визитов гражданки в Литву за неделю, возникли подозрения, почему она так часто посещает Литву. Сотрудники решили проверить сумки, перевозимые на велосипеде. В ходе досмотра выяснилось, что женщина завернула в одежду более 0,5 кг различных лекарств.

В тот же день гражданин Литвы, который ехал на машине из Беларуси, также сообщил таможенникам, что не перевозит никаких запрещенных товаров. Однако после проверки автомобиля человека, который часто ездит в Беларусь, выяснилось, что среди его личных вещей были обнаружены не декларированные 1,98 килограмма лекарственных препаратов.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что указанное лицо уже несколько раз привлекалось к ответственности за незаконное хранение лекарственных средств.

На лиц, пытавшихся незаконно ввезти в Литву лекарства, составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает Департамент таможни.

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Источник
ru.DELFI.lt
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