Департамент таможни: в Литву из Беларуси не допустили ввоз почти 3 килограммов лекарств

По данным Департамента таможни, гражданка Беларуси, прибывшая на KПП "Шальчининкай" пешком, во время таможенного досмотра устно заявила, что у нее нет запрещенных или ограниченных товаров.

После того как таможенники подсчитали количество визитов гражданки в Литву за неделю, возникли подозрения, почему она так часто посещает Литву. Сотрудники решили проверить сумки, перевозимые на велосипеде. В ходе досмотра выяснилось, что женщина завернула в одежду более 0,5 кг различных лекарств.

В тот же день гражданин Литвы, который ехал на машине из Беларуси, также сообщил таможенникам, что не перевозит никаких запрещенных товаров. Однако после проверки автомобиля человека, который часто ездит в Беларусь, выяснилось, что среди его личных вещей были обнаружены не декларированные 1,98 килограмма лекарственных препаратов.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что указанное лицо уже несколько раз привлекалось к ответственности за незаконное хранение лекарственных средств.