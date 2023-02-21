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В Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте, мужчина угрожал пистолетом и ненастоящей гранатой. Был введен план "Щит".
Planas "Skydas" Vilniuje
Planas "Skydas" Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

Департамент полиции сообщает, что конфликт начался в 19.15 ч. в Вильнюсе, на ул. Гилужё, на стоянке для автомобилей. Во время конфликта водитель Porsche Cayenne (1956 г.р.) в окно показывал гранату и грозился ее взорвать.

Полиция остановила автомобиль в Вильнюсе, на ул. Истутес. Во время проверки в автомобиле обнаружили газовый пистолет Reck Mod калибра 8 мм, нож и гранату.

Саперы антитеррористической группы "Арас" выяснили, что граната ненастоящая, это муляж.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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