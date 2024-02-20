Департамент госбезопасности: в странах Балтии задержаны преступники, связанные с российскими спецслужбами

Сообщается, что задержанные в Эстонии лица подозреваются в действиях против государственной безопасности, а в Латвии – в оказании помощи российским службам в действиях против этого государства.

По данным ДГБ, часть задержанных являются гражданами России, некоторые имеют двойное гражданство России и Эстонии.

Аресты происходили с декабря прошлого года. На данный момент более подробная информация о задержанных и предъявленных им обвинениях не предоставляется.

В проводимых расследованиях осуществляется сотрудничество с литовскими учреждениями.

Как указывает ДГБ, организуемые в последнее время Россией операции характеризуются не только распространением пропаганды и дезинформации в информационном пространстве, но и целенаправленными нарушениями правовых актов разного характера.