По данным правоохранительных органов, 19 февраля около 15.50 час. в Комиссариат полиции Молетского района обратился мужчина (1987 г. р.), который сообщил о том, что он собирался купить квадроцикл, за который и перечислил 13 300 евро на указанный продавцом счет, однако квадроцикл так и не получил.
Начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 182 УК ЛР.
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