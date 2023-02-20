По данным правоохранительных органов, 19 февраля около 15.50 час. в Комиссариат полиции Молетского района обратился мужчина (1987 г. р.), который сообщил о том, что он собирался купить квадроцикл, за который и перечислил 13 300 евро на указанный продавцом счет, однако квадроцикл так и не получил.

Начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 182 УК ЛР.