Дело против Инги и Миндаугаса Вильчинскасов о похищении их детей прекращено

Меры пресечения в отношении их отменены.
„Освободить от уголовной ответственности после утраты деянием опасности и прекратить уголовное дело“, - сказал журналистам судья Раймундас Микшта.
Дело рассматривалось в закрытом режиме, приговор также был оглашен при закрытых дверях.
Супруги были оправданы за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Прокуратура предложила признать их виновными в обоих преступлениях и приговорить к 90 суткам ареста с отсрочкой его исполнения.
Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Каунасском окружном суде.
По данному делу Вильчинскасов первоначально признали виновными, они признали свою вину, дело было закрыто уголовным постановлением с назначением ареста и отсрочкой его исполнения. Позже пара потребовала устного слушания и стала отрицать вину в суде.
ELTA напоминает, что 18 июля прошлого года из центра детского благосостояния Pastogė в Каунасе были похищены дети 5, 7 и 9 лет. Через несколько недель стало известно, что пограничники арестовали родителей И. и М. Вильчинскасов, похитивших своих малолетних детей недалеко от белорусской границы, и передали детей под временную опеку. Правоохранители подозревают, что родители после похищения детей пытались бежать в Беларусь. Детей после ареста их родителей вернули в дом опеки.
В январе этого года детей вернули родителям, приняв во внимание, что родители начали принимать предложенную помощь.
Упомянутые дети были отобраны у родителей по решению суда в мае прошлого года, с учетом того, что дети не посещали учебные заведения, их родители не создали детям условий для социализации, сами родители заявили, что не признают законы Литвы.
Как ранее указывал Департамент государственной безопасности (ДГБ), лица, предположительно похитившие своих детей в Каунасе, относят себя к движению „суверенов“.
„Так называемые „суверены“, которыми называют себя супруги, похитившие своих детей из-под временной опеки государства, руководствуются антигосударственной экстремистской идеологией, отрицающей легитимность государства. Лица, объявившие себя „суверенами“, не признают решения государственных учреждений и убеждены, что могут не выполнять обязанности граждан, закрепленные в законодательных актах“, - указал ДГБ.