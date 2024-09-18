Дело против Инги и Миндаугаса Вильчинскасов о похищении их детей прекращено

ELTA напоминает, что 18 июля прошлого года из центра детского благосостояния Pastogė в Каунасе были похищены дети 5, 7 и 9 лет. Через несколько недель стало известно, что пограничники арестовали родителей И. и М. Вильчинскасов, похитивших своих малолетних детей недалеко от белорусской границы, и передали детей под временную опеку. Правоохранители подозревают, что родители после похищения детей пытались бежать в Беларусь. Детей после ареста их родителей вернули в дом опеки.