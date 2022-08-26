Цыганская свадьба в Вильнюсе закончилась массовой дракой

Полиция сообщает, что около 23 ч. поступило сообщение о громкой музыке на ул. Балтосёс Вокес Соду (Науининкай). По неофициальным данным, там проходила цыганская свадьба.

Когда на место происшествия приехала полиция, один из гостей вечеринки мужчина 1979 г.р. оказал сопротивление стражам порядка - ударил кулаком и ткнул пальцем в глаз. В конфликт ввязались около 10 участников вечеринки. Они дрались с полицейскими, угрожали их зарезать и вытесняли за ворота. Пришлось вызывать подмогу, вскоре на место происшествия съехалось множество экипажей полиции.

После того как конфликт стих, одних его участников увезли в больницу, а других - в КПЗ. В больницу на ул. Жальгирё был доставлен мужчина (1958 г.р.), который жаловался, что пострадал от рук полицейских. После оказания первой помощи его увезли в Лаздинайскую больницу. Туда же увезли и других пострадавших – 6 мужчин (младшему 26, самому старшему – 61 год) и женщину (1966 г.р.). После оказания помощи всем назначили амбулаторное лечение.

Одному полицейскому назначили амбулаторное лечение, другой от помощи врачей отказался и продолжил работу.

В КПЗ закрыли 6 подозреваемых, в их числе и несовершеннолетний (2004 г.р.).

Начато расследование по факту оказания сопротивления стражам порядка.