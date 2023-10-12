Чтобы подкупить директора Каунасской таможни, женщина оставила ему книгу с деньгами

Каунасская окружная прокуратура сообщила, что в мае 2023 года работница ЗАО обратилась к директору Каунасской территориальмой таможни Вилюсу Рагинису в связи с задержанными товарами.

Женщина представила Рагинису необходмимые документы и попросила поинтересоваться расследованием. В июне расследование было завершено, когда был получен вердикт Службы расследования финнасовых преступлений, было сказано, что задержанные товары не попадают под санкции. Товары вернули компании.

Через месяц работница этой компании еще раз зарегистрировалась на визит к главе таможни. Рогинис заподозрил, что она может давать ему или предлагать взятку, поэтому обратился в прокуратуру.

Подозрения Рагиниса постведились. Женщина оставила в его кабинете взятку в размере 500 евро. Деньги были спрятаны в книге. Женщину задержали, когда она вышла из здания таможни.

Женщине предъявлены подозрения в подкупе должностного лица. Подозреваемая признала свою вину и сожалела о содеянном.