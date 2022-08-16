Чрезвычайная ситуация на Via Baltica: из тягача вытекает подсолнечное масло, движение осложнено

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что информация об аварии поступила в 7.17 ч. Тягач был замечен в Калварии, на ул. Муйтинес.

По предварительным данным, в цистерне около 20 т масла. Сейчас тягач Volvo стоит на заправке. На месте работают две команды пожарных-спасателей. Пожарные собирают масло.

Из-за аварии проезжая часть стала скользкой, это представляет опасность для транспорта.

По предварительным данным, тягачом управлял иностранец (1945 г.р.). Он ехал в сторону Мариямполе и вез подсолнечное масло. Вероятно, в цистерне образовалась дыра, масло стало течь на дорогу.

Сейчас открыта лишь одна полоса, движение на этом участке дороги регулируют полицейские. Возможны заторы. Полиция просит водителей проявить бдительность, ехать на безопасной скорости и держаться на безопасном расстоянии от других транспортных средств.