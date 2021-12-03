Как отмечают в пресс-службе аэропорта, в настоящее время рулежная дорожка — часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов — закрыта.
На месте происшествия работают ответственные службы и представители авиакомпании. По информации с сайта аэропорта, ЧП произошло с рейсом BT102, вылетевшим из Стокгольма в 11.05 и совершившим посадку в Риге в 11.52.
Из-за метели аэродром Рижского аэропорта будет закрыт до 18:00, а не до 17:00, как планировалось ранее. Об этом агентству LETA сообщила представительница аэропорта Илзе Сална.
Самолет доставили на стоянку, а службы аэропорта проверяют взлетно-посадочную полосу и приводят в порядок место происшествия для безопасного возобновления полетов.
"Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки", — сообщила представитель airBaltic Алиса Бетхере.
Свидетелем ЧП стал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщивший об инциденте в Twitter. В момент происшествия министр находился в самолете.
"Спасибо персоналу airBaltic, аэропорту, спасателям и СНМП за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", — написал глава внешнеполитического ведомства.
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