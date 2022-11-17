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Контрабанду особо крупной партии гашиша пресекли на таможенном посту "Убылинка" (российско-латвийская граница) сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Северо-Западной оперативной и Псковской таможен.
ЧП на российско-латвийской границе: в машине гражданина Украины нашли тайник с 186 кг гашиша
© MKT

По сообщению "Псковского агентства информации" со ссылкой на Северо-Западное управление таможни РФ, 186 кг наркотиков пытались ввезти транзитом через Латвию.

За рулем автомобиля, в котором нашли наркотики, находился гражданин Украины. В машине обнаружили тайник — двойное дно, в котором находились 247 брикетов гашиша.

Помимо водителя задержан еще один подозреваемый — также гражданин Украины. Начато уголовное дело.

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