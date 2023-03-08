Полиция информировала, что сотрудники полиции Мариямпольского округа вместе с коллегами из ГПК Клайпедского округа выявили преступную группировку из 5 человек, подозреваемых в совершении этого ограбления. Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли улики (огнестрельное оружие, нож и др).

Кроме того, во время обыска в конспиративном гараже в Клайпеде полиция обнаружила и украденные деньги - больше 11 320 000 украинских гривен (почти 300 000 евро).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.