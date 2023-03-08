Полиция информировала, что сотрудники полиции Мариямпольского округа вместе с коллегами из ГПК Клайпедского округа выявили преступную группировку из 5 человек, подозреваемых в совершении этого ограбления. Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли улики (огнестрельное оружие, нож и др).
Кроме того, во время обыска в конспиративном гараже в Клайпеде полиция обнаружила и украденные деньги - больше 11 320 000 украинских гривен (почти 300 000 евро).
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За покупками в Польшу: на чем можно сэкономить - не все едут за продуктами
Польские торговцы в Сейнах тоже знают, что такое...
В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot
В среду в полдень в столице Литвы , на площади имени...
Переименован Литературный музей им. Александра Пушкина
Вильнюсский горсовет принял решение о переименовании...
Сравнение цен на сливочное масло: в Литве в 2-3 раза дороже, чем за границей
Литовцы увидели литовское сливочное масло в одном...
В Литве дан старт декларации доходов жителей
8 марта в Литве начинается декларация доходов за 2022...