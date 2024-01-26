Число пожаров растет — пожарные призывают к бдительности

 
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ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis
По данным Пожарно-спасательного департамента, за первые три недели этого года в стране произошло 637 пожаров, в которых погибли 9 человек и пострадали 25 жителей. По сравнению с аналогичным периодом января 2023 года, когда произошло 452 пожара и погибло 6 человек, в этом году количество пожаров увеличилось на 40,93 %, а число погибших - на 33,3 %.

"В связи с увеличением количества пожаров и числа погибших в них людей мы хотели бы предупредить население о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и обращать внимание на правильность установки и использования печей на твердом топливе, дымоходов, электропроводки и другого оборудования, которое может стать причиной пожара, — говорит Гедрюс Сакалинскас, заместитель директора Департамента. — Каждый из нас обязан заботиться о здоровье, жизни и имуществе своем и своих близких. Самый простой и эффективный способ — установить дома детектор дыма. Именно детектор дыма предупреждает о пожаре и может защитить вас от надвигающейся беды. Тем более что пожары чаще всего происходят ночью, когда их меньше всего ожидаешь".

В этом году в городах погибло 3 человека (33,3%), в поселках и сельской местности - 6 человек (66,6%), то есть в сельской местности на пожарах погибло в два раза больше людей, чем в городах.

Основными причинами пожаров в этом году стали нарушения требований по установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов, неисправность дымоходов, неосторожное поведение людей, неисправность электрооборудования, приборов, электропроводки и др.

Ежегодно Пожарно-спасательный департамент организует профилактические кампании, в ходе которых посещают население, разъясняют необходимость установки автономных дымовых детекторов, правила безопасного поведения в быту, призывают к регулярному обслуживанию отопительного оборудования, печей и чистке дымоходов. Противопожарные кампании продолжатся и в этом году.

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