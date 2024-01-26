Число пожаров растет — пожарные призывают к бдительности

"В связи с увеличением количества пожаров и числа погибших в них людей мы хотели бы предупредить население о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и обращать внимание на правильность установки и использования печей на твердом топливе, дымоходов, электропроводки и другого оборудования, которое может стать причиной пожара, — говорит Гедрюс Сакалинскас, заместитель директора Департамента. — Каждый из нас обязан заботиться о здоровье, жизни и имуществе своем и своих близких. Самый простой и эффективный способ — установить дома детектор дыма. Именно детектор дыма предупреждает о пожаре и может защитить вас от надвигающейся беды. Тем более что пожары чаще всего происходят ночью, когда их меньше всего ожидаешь".