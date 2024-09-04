Чешская полиция в прицепе с литовскими номерами обнаружила 30 мигрантов, одна женщина скончалась

„Все эти люди были задержаны“, – сообщила полиция.
„У нас нет информации о том, что кто-то мог пытаться бежать“.
На видео видно, что прицеп, в котором нашли мигрантов - с литовскими номерами.
Полиция указала, что получила данные об умирающем человеке.
На место выехала скорая, врачи пытались спасти жизнь 30-летней женщине, она была без сознания.
„Через некоторое время врачи констатировали смерть женщины“, – указала служба помощи.
Врачи указали, что состояние других мигрантов также было очень тяжелым, однако в госпитализировать их не пришлось.
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