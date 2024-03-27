Черный дым над столицей Литвы: горит автосвалка

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал журналистов Delfi, что на месте происшествия работают 8 автоцистерн. На свалке пожар охватил территорию площадью 200 кв. м.
Вильнюсская полиция информирует, что на месте происшествия работают 4-5 экипажей. Сообщается, что полиция регулирует движение.
Закрыта часть улицы Панерю (от 47 до 51 дома проезда нет вообще).
Полиция направляет едущие по ул. Панерю автомобили со стороны ул. Швитригайлос на ул. Смоленско, а со стороны ул. Ешмининку и Тукстантмячё машины на ул. Панерю не пускают.
Полиция сообщает, что информации о пострадавших нет. Пожар виден из разных районов города.
Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сообщил: "На ул. Панерю, 56 горит автосвалка. Департамент пожарной безопасности работает над ликвидацией пожара. Жителям рекомендуют закрыть окна и отключить рекуперационные системы. Мы следим за ситуацией".
Вильнюсцы получили на смартфоны информацию о пожаре.
Зенонас, проживающий недалеко от места пожара, сказал, что о дыме рассказали вернувшиеся с улицы дети.
"Я пришел, когда еще не было пожарных, только несколько полицейских автомобилей, - рассказал житель Вилкпедес. - Это скупка металла. Пожар начался там, где свален металл. Сюда привозят старые автомобили, с них снимают детали, потом автомобили прессуют и складируют. Конечно, этот металл облит горючим, маслами и т.д. Там есть аккумуляторы, другие детали".
Сам Зенонас, который раньше был пожарным-добровольцем, заметил, что водой этот пожар не залить.
"Вода тут не поможет, нужен порошок, чтобы поверхность не получала кислород. Воду льют, а она сразу же испаряется. Огонь распространился очень быстро, вода не помогает. Наверное, ждут, когда все сгорит", - сказал он.
В Facebook о пожаре писал и мэр Валдас Бенкунскас. Сообщается, что ветер несет дым в сторону района Шешкине.
"На ул. Панерю, 56, горит автосвалка. Площадь пожара занимает около 5000 кв. м. Пожар ликвидируют, работают 8 автоцистерн. Направление дыма не совсем точное, но примерно ветер несет дым в сторону Шешкине и дальше за город. Мы просим жителей принять меры предосторожности:
* не находиться на улице;
* закрыть окна, отключить рекуперационные системы.
Следите за уровнем загрязнения воздуха здесь: https://miestoplauciai.vilnius.lt/orotarsa/
Мы следим за ситуацией и будем информировать о дальнейшем развитии событий", - информировал Бенкунскас.