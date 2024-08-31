"Чемоданы" под завалами: таможенники вновь задержали на вокзале Кены крупные партии контрабандных сигарет

Еще одна партия контрабанды была обнаружена в тот же день - таможенниками в 21 час, после проверки еще одного поезда, прибывшего из Беларуси, тоже с гранитным щебнем. Аналогично упакованные и спрятанные сигареты были обнаружены и в одном из вагонов поезда - 4050 пачек сигарет NZ Gold. Всего в тот день таможенники задержали 12 870 пачек сигарет, стоимость которых с учетом налогов составляет 57 785 евро. В Вильнюсском отделении МКТ начаты два досудебных расследования по фактам контрабанды, которые ведут прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры. В этом году сотрудники МКТ уже начали 19 досудебных расследований по фактам перевозки контрабанды по железной дороге.