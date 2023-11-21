Chanel и Gucci. До Беларуси не доехала брендовая одежда и обувь из Литвы на сумму около 20 000 евро

 
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ФОТО: Таможенная служба РБ

На белорусско-литовской границе задержали авто с брендовой одеждой и обувью. Водитель, гражданин Молдовы, не внес свой груз в декларацию, сообщили в Таможенном комитете Беларуси.

Установили нарушение гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог"-"Мядининкай".

⁠Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, гражданин Молдовы не указал в пассажирской декларации брендовую одежду стоимостью около 20 000 евро.

Следуя из Литвы на легковом автомобиле Mercedes мужчина выбрал "красный" коридор. Гражданин подал декларацию, в которой указал только авто с целью оформления его временного ввоза. Во время опроса он заявил об отсутствии иных товаров, подлежащих обязательному декларированию.

При осмотре легковушки сотрудники белорусской таможни обнаружили одежду и обувь торговых марок Chanel, Gucci, Кiton, Loro Piana, Bunello Cucinelli и другие брендовые вещи, при декларировании которых сумма таможенных пошлин и налогов составила бы около 6 000 евро.

В отношении гражданина Молдовы Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости незадекларированного товара.

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