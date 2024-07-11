Бывший руководитель Национального центра крови была признана виновной в злоупотреблениях

Кроме того, ей придется выплатить 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда ее бывшему месту работы – Национальному центру крови. Суд заявил, что осужденная нанесла большой ущерб не только своему бывшему месту работы, но и государству.

„Деятельность Национального центра крови является очень чувствительной сферой для граждан Литвы, поскольку безвозмездное донорство крови основано на доверии наших людей, отдающих часть себя, что их донорская кровь и плазма будут пожертвованы на добрые дела. Между тем, когда выяснились обстоятельства коррупционной деятельности в Национальном центре крови, вне всякого сомнения, подобные обстоятельства вызывают недоверие у людей, они теряют доверие к донорству крови и могут подумать, что их кровь может быть использована где-то незаконно. Подобные действия подрывают престиж и авторитет Национального центра крови, а также дискредитируют имя госслужащего“, - заявил судья Арунас Барткус.