Бывший директор Плунгеской больницы признан виновным во взяточничестве и оштрафован на 35 000 евро

Установлено, что с ноября 2019 г. по февраль 2021 г. он получил взятку в размере не менее 1250 евро за то, чтобы муниципальная больница Плунгеского района выбрала услуги и товары, поставщиками которых являлись компании, интересы которых представлял обвиняемый В. Каснаускас.