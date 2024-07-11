Бывший руководитель Национального центра крови была признана виновной в злоупотреблениях

„После оценки всех доказательств по делу суд принимает решение признать Йоану Бикулчене виновной“, - заявил судья Вильнюсского окружного суда Арунас Барткус, огласивший в четверг приговор.
Кроме того, ей придется выплатить 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда ее бывшему месту работы – Национальному центру крови. Суд заявил, что осужденная нанесла большой ущерб не только своему бывшему месту работы, но и государству.
„Деятельность Национального центра крови является очень чувствительной сферой для граждан Литвы, поскольку безвозмездное донорство крови основано на доверии наших людей, отдающих часть себя, что их донорская кровь и плазма будут пожертвованы на добрые дела. Между тем, когда выяснились обстоятельства коррупционной деятельности в Национальном центре крови, вне всякого сомнения, подобные обстоятельства вызывают недоверие у людей, они теряют доверие к донорству крови и могут подумать, что их кровь может быть использована где-то незаконно. Подобные действия подрывают престиж и авторитет Национального центра крови, а также дискредитируют имя госслужащего“, - заявил судья Арунас Барткус.
Судья отметил, что на момент событий, упомянутых в деле, Й. Бикулчене являлась руководителем Национального центра крови, то есть лицом, приравненным к государственному служащему, и как руководитель она должна была действовать в интересах этого учреждения. Однако она действовала в пользу частной компании.
Вместе с Й. Бикулчене был осужден бизнесмен Антанас Пятрошюс – он оштрафован на 22 тыс. 200 евро за пособничество в злоупотреблениях.
Обоим осужденным придется заплатить Национальному центру крови по 5 тыс. евро за услуги адвоката.
Досудебное расследование по этому делу о реализации неиспользованной плазмы крови Служба специальных расследований начала в 2018 году, после возбуждения расследования Й. Бикулчене подала в отставку с должности в Национальном центре крови. В судебных документах указано, что после завершения каденции она не собиралась продолжать работу в Национальном центре крови, а намеревалась работать в частной компании Solis Tribus.
В 2020 году расследование по делу Й. Бикулчене и А. Пятрошюса было завершено и передано на рассмотрение в суд.
Решение Вильнюсского окружного суда не является окончательным и может быть обжаловано.